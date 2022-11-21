Гололедица и температурные качели: чем удивит погода на этой неделе

По всей Украине ожидается мокрый снег и гололед

Календарная зима уже близко и погода каждый день напоминает украинцам об этом. До конца ноября продолжатся колебания температуры воздуха и атмосферного давления. Так считает известный синоптик Игорь Кибальчич.

Во вторник, 22 ноября, температура снизится до 3 градусов мороза. Специалисты Укргидрометцентра предупреждали об ухудшении погодных условий в западных, северных и большинстве центральных областей. По оценкам экспертов, на дорогах будет гололедица, а в западных областях страны ожидается туман (видимость 200-500 м).

Украинцев предупредили об гололеде во вторник

В среду, 23 ноября, температура воздуха ночью составит от 6 до 1 градуса мороза, а днем продержится от 2 до 3 градусов тепла. Такие перепады температуры подразумевают все те же неблагоприятные погодные условия — гололедицу на дорогах и ограниченную видимость из-за туманов.

Украинцев предупредили об гололеде в среду

Дальше украинцев ожидает небольшое потепление. В четверг, 24 ноября, температура днем не опустится ниже 0 градусов и будет достигать 5 градусов тепла.

В Украине потеплеет в четверг

В пятницу, 25 ноября, днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла, а в западной части будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В выходные, 26-27 ноября, температура воздуха ночью продержится около 0 градусов, а днем от 4 до 9 градусов тепла.

К сожалению, РФ продолжает наносить удары по энергетическим системам Украины. Поэтому украинцы зимой могут оказаться без отопления. Телеграф поделился лайфхаками, благодаря которым украинцы даже без отопления смогут согреться в лютые холода.