Дорога як скло: погода спричинила шквал аварій в Україні, є жертви (фото, відео)

Ускладнює водіння сніг чи дощ

Погода в Україні не вподобає автомобілістів — на дорогах ожеледиця. Вона вже спричинила низку аварій в областях країни.

У Києві сталася потрійна ДТП за участю вантажівки, фури та легкового автомобіля. На Великій Окружній спочатку фура врізалася у вантажівку, а потім в них в’їхав легковий автомобіль Renault. "Дорога як скло", — зазначають у повідомленні.

ДТП у Києві

У Дніпрі на вулиці Набережна Заводська Mercedes не впорався з керуванням, влетів у відбійник та перекинувся. Водій потрапив до лікарні.

ДТП у Дніпрі

Вже зранку на Набережній Перемоги в Дніпрі Volkswagen насмерть збив жінку, — та переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. Жінка померла на місці.

ДТП на Набережній Перемоги 21.11.2022

На Одещині ДТП сталася в районі кордону з Молдовою біля села Маяки. Трасу перекрито, пробка тягнеться в обидві сторони. В аварії серйозно постраждав ВАЗ. Повідомляється, що водія забрали на швидкій, він за попередніми даними вижив у ДТП.

ДТП Одеська область

У Житомирі сталося одразу кілька ДТП. Біля "Епіцентру" на Київському шосе через сніг та ковзання водії зіткнулися "паровозиком".

Попри всі спроби міської влади прибирати сніг та посипати дорожнє покриття, аварії продовжуються. Так на вулиці Вітрука водій Audi A6, не впоравшись з керуванням, влетів у кав’ярню — бариста вижив дивом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найближчим часом не варто очікувати на різку стабілізацію погоди — очікуються гойдалки близько нуля, а в частині України — серйозні морози. При цьому невеликий теплий фронт підніме стовпчики термометра в частині областей вище +10. Взимку на дорозі водіям варто бути готовими до несподіванок, гальмівний шлях на льоду може бути вдесятеро довшим.