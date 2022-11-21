Дорога как стекло: погода вызвала шквал аварий в Украине, есть жертвы (фото, видео)
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Усложняет вождение снег или дождь
Погода в Украине не благоволит к автомобилистам — на дорогах гололедица. Она уже повлекла за собой ряд аварий в областях страны.
В Киеве произошло тройное ДТП с участием грузовика, фуры и легкового автомобиля. На Большой Окружной сначала фура врезалась в грузовик, а затем в них въехала легковушка Renault. "Дорога как стекло", — отмечают в сообщении.
В Днепре на улице Набережная Заводская Mercedes не справился с управлением, влетел в отбойник и перевернулся. Водитель попал в больницу.
Уже утром на Набережной Победы в Днепре Volkswagen насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Женщина скончалась на месте.
В Одесской области ДТП произошло в районе границы с Молдовой около села Маяки. Трасса перекрыта, пробка тянется в обе стороны. В аварии серьезно пострадал ВАЗ. Сообщается, что водителя увезли на скорой, он по предварительным данным выжил в ДТП.
В Житомире произошло сразу несколько ДТП. Возле "Эпицентра" на Киевском шоссе из-за снега и скользоты водители столкнулись "паровозиком".
Несмотря на все попытки городских властей убирать снег и посыпать дорожное покрытие, аварии продолжаются. Так на улице Витрука водитель Audi A6 не справившись с управлением влетел в кофейню — бариста выжил чудом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ближайшее время не стоит ожидать резкой стабилизации погоды — ожидаются качели около нуля, а в части Украины — серьезные морозы. При этом небольшой теплый фронт поднимет столбики термометра в части областей выше +10. Зимой на дороге водителям стоит быть готовыми к неожиданностям, тормозной путь на льду может быть в десять раз длиннее.