Дорога как стекло: погода вызвала шквал аварий в Украине, есть жертвы (фото, видео)

Усложняет вождение снег или дождь

Погода в Украине не благоволит к автомобилистам — на дорогах гололедица. Она уже повлекла за собой ряд аварий в областях страны.

В Киеве произошло тройное ДТП с участием грузовика, фуры и легкового автомобиля. На Большой Окружной сначала фура врезалась в грузовик, а затем в них въехала легковушка Renault. "Дорога как стекло", — отмечают в сообщении.

ДТП в Киеве

В Днепре на улице Набережная Заводская Mercedes не справился с управлением, влетел в отбойник и перевернулся. Водитель попал в больницу.

ДТП в Днепре

Уже утром на Набережной Победы в Днепре Volkswagen насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Женщина скончалась на месте.

ДТП на Набережной Победы 21.11.2022

В Одесской области ДТП произошло в районе границы с Молдовой около села Маяки. Трасса перекрыта, пробка тянется в обе стороны. В аварии серьезно пострадал ВАЗ. Сообщается, что водителя увезли на скорой, он по предварительным данным выжил в ДТП.

ДТП Одесская область

В Житомире произошло сразу несколько ДТП. Возле "Эпицентра" на Киевском шоссе из-за снега и скользоты водители столкнулись "паровозиком".

Несмотря на все попытки городских властей убирать снег и посыпать дорожное покрытие, аварии продолжаются. Так на улице Витрука водитель Audi A6 не справившись с управлением влетел в кофейню — бариста выжил чудом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ближайшее время не стоит ожидать резкой стабилизации погоды — ожидаются качели около нуля, а в части Украины — серьезные морозы. При этом небольшой теплый фронт поднимет столбики термометра в части областей выше +10. Зимой на дороге водителям стоит быть готовыми к неожиданностям, тормозной путь на льду может быть в десять раз длиннее.