Почему зимой всегда нужно возить кусок ковра в машине? 10 полезных советов для автомобилистов на зиму

Пригодится в машине зимой могут неочевидные вещи

Если дома зимой можно согреться надев на себя дополнительный слой одежды или взяв грелку, то водителям автомобилей с непогодой приходится сталкиваться лицом к лицу. К части неприятностей зимнего сезона можно подготовиться заранее.

"Телеграф" собрал основные рекомендации для автомобилистов, а также необычные лайфхаки в сложных ситуациях. Важной частью подготовки к снегу и гололедице на дорогах является своевременная замена шин на зимние с более глубоким протектором.

Советы автомобилистам зимой

Старые или распарованные носки можно надеть на дворники во время стоянки, чтобы к ним не прилипал снег. Мыть машину зимой стоит чаще, ведь составы против обледенения на дорогах могу вызвать коррозию поверхности. Если машина застряла в снегу можно использовать неразмякающий кошачий наполнитель для того, чтобы улучшить сцепление. Также выехать из снежного плена можно с помощью напольных резиновых ковриков. Омывалка на зиму очень важна и ее можно сделать самостоятельно, использовав медицинский спирт, воду и средство для мытья посуды в пропорциях 2 литра:1 стакан:1 чайная ложка. Чтобы окна не леденели можно распылить на них смесь уксуса и воды в пропорции 3:1. С помощью зип-пакетов для морозилки можно уберечь боковые зеркала от обледенения — надев их и застегнув молнию до упора. Если парковаться лицом на восток, то утреннее зимнее солнце быстрее растопит снег и лед на лобовом стекле и таким образом поможет водителю. Старый кусок ковра или ковролина можно класть на ветровое стекло во время стоянки, прижав его стеклоочистителями — это защитит от снега и льда. А если машина застрянет — коврик даст сцепление с дорогой. Вместо скребка для льда, чтобы очистить окна, подойдет жесткая неметаллическая лопатка с кухни или кредитка

Свои секреты в холода есть у многих северных народов. Например, в Финляндии не пододевают хлопковую одежду, но выбирают шерстяную, а в Канаде используют теплое постельное белье.