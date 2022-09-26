Чому взимку завжди потрібно возити шматок килима у машині? 10 корисних порад для автомобілістів на зиму
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Стане в нагоді в машині взимку можуть неочевидні речі
Якщо вдома взимку можна зігрітися надівши на себе додатковий шар одягу або взявши грілку, то водіям автомобілів з негодою доводиться стикатися віч-на-віч. До частини неприємностей зимового сезону можна підготуватися заздалегідь.
"Телеграф" зібрав основні рекомендації для автомобілістів, а також незвичайні лайфхаки у складних ситуаціях. Важливою частиною підготовки до снігу та ожеледиці на дорогах є своєчасна заміна шин на зимові з глибшим протектором.
Поради автомобілістам узимку
- Старі або розпаровані шкарпетки можна надіти на двірники під час стоянки, щоби до них не прилипав сніг.
- Мити машину взимку варто частіше, адже склади проти зледеніння на дорогах можу спричинити корозію поверхні.
- Якщо машина застрягла в снігу, можна використовувати нерозм’якаючий котячий наповнювач для того, щоб поліпшити зчеплення.
- Також виїхати зі снігового полону можна за допомогою гумових підлогових килимків.
- Омивалка на зиму дуже важлива і її можна зробити самостійно, використавши медичний спирт, воду та засіб для миття посуду в пропорціях 2 літри: 1 склянка: 1 чайна ложка.
- Щоб вікна не льодяніли можна розпорошити на них суміш оцту та води в пропорції 3:1.
- За допомогою зіп-пакетів для морозилки можна вберегти бічні дзеркала від зледеніння — надівши їх і застібнувши блискавку до упору.
- Якщо паркуватися обличчям на схід, то ранкове зимове сонце швидше розтопить сніг та кригу на лобовому склі і таким чином допоможе водієві.
- Старий шматок килима чи ковроліну можна класти на вітрове скло під час стоянки, притиснувши його склоочисниками – це захистить від снігу та льоду. А якщо машина застрягне, килимок дасть зчеплення з дорогою.
- Замість скребка для льоду, щоб очистити вікна, підійде жорстка неметалічна лопатка з кухні або кредитка
Свої секрети в холод є у багатьох північних народів. Наприклад, у Фінляндії не одягають бавовняний одяг, але вибирають вовняний, а в Канаді використовують теплу постільну білизну.