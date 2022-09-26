Чому взимку завжди потрібно возити шматок килима у машині? 10 корисних порад для автомобілістів на зиму

Стане в нагоді в машині взимку можуть неочевидні речі

Якщо вдома взимку можна зігрітися надівши на себе додатковий шар одягу або взявши грілку, то водіям автомобілів з негодою доводиться стикатися віч-на-віч. До частини неприємностей зимового сезону можна підготуватися заздалегідь.

"Телеграф" зібрав основні рекомендації для автомобілістів, а також незвичайні лайфхаки у складних ситуаціях. Важливою частиною підготовки до снігу та ожеледиці на дорогах є своєчасна заміна шин на зимові з глибшим протектором.

Поради автомобілістам узимку

Старі або розпаровані шкарпетки можна надіти на двірники під час стоянки, щоби до них не прилипав сніг. Мити машину взимку варто частіше, адже склади проти зледеніння на дорогах можу спричинити корозію поверхні. Якщо машина застрягла в снігу, можна використовувати нерозм’якаючий котячий наповнювач для того, щоб поліпшити зчеплення. Також виїхати зі снігового полону можна за допомогою гумових підлогових килимків. Омивалка на зиму дуже важлива і її можна зробити самостійно, використавши медичний спирт, воду та засіб для миття посуду в пропорціях 2 літри: 1 склянка: 1 чайна ложка. Щоб вікна не льодяніли можна розпорошити на них суміш оцту та води в пропорції 3:1. За допомогою зіп-пакетів для морозилки можна вберегти бічні дзеркала від зледеніння — надівши їх і застібнувши блискавку до упору. Якщо паркуватися обличчям на схід, то ранкове зимове сонце швидше розтопить сніг та кригу на лобовому склі і таким чином допоможе водієві. Старий шматок килима чи ковроліну можна класти на вітрове скло під час стоянки, притиснувши його склоочисниками – це захистить від снігу та льоду. А якщо машина застрягне, килимок дасть зчеплення з дорогою. Замість скребка для льоду, щоб очистити вікна, підійде жорстка неметалічна лопатка з кухні або кредитка

Свої секрети в холод є у багатьох північних народів. Наприклад, у Фінляндії не одягають бавовняний одяг, але вибирають вовняний, а в Канаді використовують теплу постільну білизну.