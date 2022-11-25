Погода буде сприятливою для ЗСУ: відомий синоптик дав прогноз

Метеорологічні умови сприятимуть веденню бойових дій

Погодні умови в останні дні листопада будуть оптимальними для оборони та подальшого просування на фронті Збройних сил України.

Про це ексклюзивно для "Телеграфу" спрогнозував кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, більшу частину листопада погода в Україні була нестійкою, циклони змінювали антициклони, через що коливалася температура та тиск. Але в середньому, температурний фон у більшості областей виявився високим, перевищуючи кліматичну норму на 2–4°С.

На вихідні та на початку нового тижня погодні умови в нашій країні визначатимуться впливом улоговини та фронту оклюзії, пов’язаного з чорноморською областю зниженого тиску. Разом із східними та південно-східними вітрами до нас продовжиться надходження вологого та теплого повітря субтропічного походження з районів Закавказзя. Температурні показники як днем, так і вночі виявляться позитивними і коливатимуться в межах +2…+7°С, у південних областях та Криму місцями до +10°С. Прохолодніше буде у західній та північній частині України. Тут уже позначиться вплив холоднішої повітряної маси з півночі, що має арктичне походження.

Саме внаслідок взаємодії між собою різних за своїми властивостями та температурою повітряних мас по обидва боки фронту оклюзії, найближчими днями пройдуть опади у вигляді дощу, у північній та західній частині з мокрим снігом. Місцями на півночі України налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. У центральних, південних та східних регіонах більша частина опадів пройде у вигляді дощу та мряки. Вітер в Україні протягом 26–28 листопада очікується слабкий, змінних напрямків.

Останніми днями листопада погодні умови зміняться. Очікується формування потужного та великого антициклону арктичного походження, який своїм впливом охопить практично всю Східну Європу. Оскільки в його межах циркулюватиме морозна арктична повітряна маса, то в Україну разом із північно-східними вітрами надійде холодне повітря. В результаті цього, по всій території країни починаючи зі східних і північних областей з 29—30 листопада відбудеться зниження температури повітря до -3...-8°С вночі і -2...+3°С вдень. У перші дні грудня холодна та суха погода збережеться у більшості областей України. Вночі місцями стовпчики термометрів опустяться до -5...-10°С, вдень не піднімуться вище від -1...-6°С.

На жаль, очікуване похолодання найімовірніше відбудеться на голу землю, оскільки зміна синоптичного періоду пройде на тлі високого тиску та умов для випадання снігу не передбачається. Тим не менш, перехід до стійкого періоду з негативними температурами може сприятливо позначитися на проведенні військових завдань нашими військами по обороні територій та боротьбі із загарбниками. Крім того, помірні морози цієї пори року позитивно вплинуть і на озимі зернові культури, для яких також необхідний період з низькими температурами для загартування та успішної перезимівлі.

Карта прогронованого атмосферного тиску та опадів у Європі на 30 листопада 2022 року

Як повідомляв "Телеграф", раніше в НАТО заявили про "жахливу" зиму для України.