Погода невблаганно псується: які області України чекає сніг та мороз

Звикаємо до мокрого снігу, туману та ожеледиці

З кожним днем погода все сильніше дає знати, що зима вже близько — у деяких областях вночі буде мінусова температура протягом тижня.

Про це можна судити за прогнозами weather.com.

Варто зауважити, що до кінця місяця майже на всій території України очікуються опади. На півночі буде сніг із дощем, у західних та центральних областях просто дощі, а східним та південним областям єдиним пощастило, — там може визирнути сонечко і температура буде до 13 градусів тепла.

В Одесі та Миколаєві може потепліти до 13 градусів тепла

У Дніпрі та Запоріжжі поки теж буде тепло, але ненадовго

Найсильніше похолодає в північних областях України, — майже щоночі температура повітря опускатиметься до -2 градусів морозу, а вдень не підніматиметься вище 3 градусів тепла.

На тлі опадів це швидше за все призведе до ожеледиці.

У Києві та Чернігові буде багато снігу та заморозків

Прогноз погоди у Хмельницькому та Житомирі

Прогноз погоди у Луцьку та Рівному

У західних та частині центральних областей України температура вночі поки що триматиметься близько нуля градусів і не опускатиметься до морозів, але це лише протягом тижня, на вихідних морозець прихопить і ті регіони.

Прогноз погоди у Львові та Івано-Франківську

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яка погода на цьому тижні буде на лінії фронту в Україні.