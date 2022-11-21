Погода неумолимо портится: какие области Украины ждет снег и мороз
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Привыкаем к мокрому снегу, туману и гололеду
С каждым днем погода все сильнее дает знать, что зима уже близко, — в некоторых областях ночью будет минусовая температура в течение неделе.
Об этом можно судить по прогнозам weather.com.
Стоит заметить, что до конца месяца почти по всей территории Украины ожидаются осадки. На севере будет снег с дождем, в западных и центральных областях просто дожди, а восточным и южным областям единственным повезло, — там может выглянуть солнышко и температура будет до 13 градусов тепла.
Сильнее всего похолодает в северных областях Украины, — почти каждую ночь температура воздуха будет опускаться до -2 градусов мороза, а днем не подниматься выше 3 градусов тепла.
На фоне осадков это скорее всего приведет к гололеду.
В западных и части центральных областей Украины температура ночью будет пока держаться около нуля градусов и не опускаться до морозов, — но это только в течение недели, на выходных морозец прихватит и те регионы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какая погода на этой неделе будет на линии фронта в Украине.