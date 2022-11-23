Погода в декабре: синоптик рассказал, ждать ли снегопадов и морозов

Синоптик рассказал, когда стабилизируется погода в Украине

Ноябрьская погода в Украине отметилась довольно серьезными температурными качелями, однако следующий месяц обещает быть теплым и похожим на прошлогодний. Такой прогноз сделал синоптик Станислав Щедрин.

В эфире "Суспильного" эксперт рассказал, что фактически на протяжении всего декабря 2022 года погода в Украине будет теплой. Если некоторые дни и будут морозными, то столбик термометра не опустится очень низко.

По мнению Щедрина, снегопадов в следующем месяце ожидать не стоит.

"Будут дожди, мокрый снег и слабый мороз", — рассказал синоптик.

К концу месяца погода станет похожей на прошлогоднюю — без больших морозов, малоснежная, по большей части тепла, с дождями.

На своей странице в Facebook Щедрин добавил, что уже со следующей недели циклон начнет покидать территорию нашей страны. А это значит, что завершится ноябрь более стабильной погодой. Станет меньше осадков, а температура будет преимущественно комфортной.

"По всей стране столбики термометров будут колебаться в пределах от -2+4 по ночам и до +4+8 в дневной период.", — Щедрин.

Его прогноз подтверждает и долгосрочный прогноз meteoprog.ua. В нём можно увидеть, что в декабре температура воздуха днем практически не будет опускаться ниже нуля.

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