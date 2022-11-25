Погода будет благоприятной для ВСУ: известный синоптик дал прогноз

Метеорологические условия будут способствовать ведению боевых действий

Погодные условия в последние дни ноября будут оптимальными для обороны и дальнейшего продвижения на фронте Вооруженных сил Украины.

Об этом эксклюзивно для "Телеграфа" дал прогноз кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, большую часть ноября погода в Украине была неустойчива, циклоны сменяли антициклоны, из-за чего колебалась температура и давление. Но в среднем, температурный фон в большинстве областей оказался высоким, превышая климатическую норму на 2 – 4 °С.

На выходные и в начале новой недели погодные условия в нашей стране будут определяться влиянием ложбины и фронта окклюзии, связанного с черноморской областью пониженного давления. Вместе с восточными и юго-восточными ветрами к нам продолжится поступление влажного и тёплого воздуха субтропического происхождения из районов Закавказья. Температурные показатели как днём, так и ночью окажутся положительными и будут колебаться в пределах +2…+7 °С, в южных областях и Крыму местами до +10 °С. Прохладнее будет в западной и северной части Украины. Здесь уже скажется влияние более холодной воздушной массы с севера, имеющей арктическое происхождение.

Как раз в результате взаимодействия между собой разных по своим свойствам и температуре воздушных масс по обе стороны фронта окклюзии, в ближайшие дни пройдут осадки в виде дождя, в северной и западной части с мокрым снегом. Местами на севере Украины налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. В центральных, южных и восточных регионах большая часть осадков пройдёт в виде дождя и мороси. Ветер в Украине в течение 26 – 28 ноября слабый, переменных направлений.

В последние дни ноября погодные условия поменяются. Ожидается формирование мощного и обширного антициклона арктического происхождения, который своим влиянием охватит практически всю Восточную Европу. Поскольку в его пределах будет циркулировать морозная арктическая воздушная масса, то в Украину вместе с северо-восточными ветрами поступит холодный воздух. В результате этого, по всей территории страны начиная с восточных и северных областей с 29 — 30 ноября произойдёт понижение температуры воздуха до -3…-8 °С ночью и -2…+3 °С днём. В первые дни декабря холодная и сухая погода сохранится в большинстве областей Украины. Ночью местами столбики термометров опустятся до -5…-10 °С, днём не поднимутся выше -1…-6 °С.

К сожалению, ожидаемое похолодание вероятнее всего произойдёт на голую землю, поскольку смена синоптического периода пройдёт на фоне высокого давления и условий для выпадения снега не предвидится. Тем не менее, переход к устойчивому периоду с отрицательными температурами может благоприятно сказаться на проведении военных задач нашими войсками по обороне территорий и борьбе с захватчиками. Кроме того, умеренные морозы в данную пору года положительно повлияют и на озимые зерновые культуры, для которых также необходим период с низкими температурами для закалки и успешной перезимовки.

Карта прогронируемого атмосферного давления и осадков в Европе на 30 ноября 2022 года

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