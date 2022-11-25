Зима в Украине будет "ужасной": генсек НАТО сказал, чего нельзя допустить

Политик считает, что переговоры нужны, но они должны подкрепляться действиями на фронте

Массивный ракетный обстрел Украины, который погрузил на длительное время жителей многих регионов в полный блэкаут, стал причиной для осуждения страны-агрессора со стороны западных политиков. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что победы россии в войне против Украины допустить нельзя, хотя это и не дастся легко. Однако Альянс готов поддерживать украинское государство столько времени, сколько потребуется.

Об этом политик заявил по время выступления на встрече глав МИД стран-участниц НАТО, что проходит в Бухаресте, передают liga.net и minval.Также политик подчеркнул, что союзники планируют расширить поставки помощи Киеву, исходя из того, насколько "ужасная" зима ожидает украинцев.

"Чтобы помочь Украине пережить ужасающе холодную зиму в преддверии сильных заморозков в регионе, в состав поставок включат горючее и медикаменты", — сказал Столтенберг.

Вместе с этим он добавил, что НАТО продолжит "держать двери открытыми" для Украины, когда та окончательно будет готова к вступлению в сообщество. Однако пока Альянс лишь продолжит свою поддержку, надеясь, что война в стране вскоре закончится.

"Мы не отступим. Многие войны заканчиваются переговорами, но то, что происходит за столом переговоров, зависит от происходящего на поле боя", — заявил политик.

По его мнению, в случае победы россии "прочного мира" на планете не будет, поэтому подобного развития ситуации допустить никак нельзя.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как скоро в Украине могут снова вернуться к плановым отключениям света, а не аварийным.

Также мы публиковали прогноз военного обозревателя Александра Коваленко насчет вероятного периода следующего массированного ракетного удара со стороны рф.