Период, к которому придется привыкнуть: когда ждать следующего ракетного удара россиян
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Оккупанты не способны наносить массированные удары ежедневно
После масштабного ракетного обстрела Украины россии необходимо время, чтобы восполнить запас ракет и подготовиться к новому удару.
Как отметил военный обозреватель и блогер Александр Коваленко, для того, чтобы снять с хранения ракеты и привести их в боевое состояние, а также произвести новые, россиянам необходимо в среднем две недели.
"Две недели это тот среднестатистический период передышки, к которому мы должны будем привыкнуть", — отметил он.
По его словам, это указывает на то, что россия не способна наносить подобного рода удары ежедневно и требует времени на то, чтобы накопить новый запас ракет.
Вместе с тем он подчеркнул, что атака 23 ноября не возымела никакого эффекта, как и все предыдущие.
"Энергосистема не уничтожена. ВСУ продолжают контрнаступление. А россия всё стремительнее погружается в бездну", — отметил Коваленко.
Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ россияне за день совершили 67 пусков крылатых ракет, украинские защитники сбили 50 из них, а также 5 дронов-камикадзе.
Вследствие массового ракетного удара погибли шесть человек и еще 36 получили травмы.