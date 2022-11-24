Период, к которому придется привыкнуть: когда ждать следующего ракетного удара россиян

Оккупанты не способны наносить массированные удары ежедневно

После масштабного ракетного обстрела Украины россии необходимо время, чтобы восполнить запас ракет и подготовиться к новому удару.

Как отметил военный обозреватель и блогер Александр Коваленко, для того, чтобы снять с хранения ракеты и привести их в боевое состояние, а также произвести новые, россиянам необходимо в среднем две недели.

"Две недели это тот среднестатистический период передышки, к которому мы должны будем привыкнуть", — отметил он.

По его словам, это указывает на то, что россия не способна наносить подобного рода удары ежедневно и требует времени на то, чтобы накопить новый запас ракет.

Вместе с тем он подчеркнул, что атака 23 ноября не возымела никакого эффекта, как и все предыдущие.

"Энергосистема не уничтожена. ВСУ продолжают контрнаступление. А россия всё стремительнее погружается в бездну", — отметил Коваленко.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ россияне за день совершили 67 пусков крылатых ракет, украинские защитники сбили 50 из них, а также 5 дронов-камикадзе.

Вследствие массового ракетного удара погибли шесть человек и еще 36 получили травмы.