Метеозависимым приготовиться: когда ждать магнитных бурь в декабре

В декабре будет три периода, когда метеочувствительные люди могут столкнуться с неприятными ощущениями

Последний месяц 2022 года будет относительно спокойным в плане солнечной активности, однако совсем без магнитных бурь он не обойдется.

Как информирует 1+1, в декабре Землю накроют три магнитные бури низкой и средней интенсивности, а потому метеочувствительным людям стоит быть готовыми к ним заранее.

Первая из них будет средней интенсивности, но будет длиться целых три дня с 7 по 10 декабря включительно.

Вторая тоже средней интенсивности продлится с 15 по 17 декабря.

А вот третья уже будет слабее, но точно так же накроет Землю на три дня — с 21 по 23 декабря включительно.

Магнитные бури являются следствием взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Они способны влиять на работу точной электроники и энергосетей, а также на самочувствие некоторых людей, хотя форма проявления этого выражается индивидуально. Кто-то может ощущать перепады настроения, а у кого-то это выразится через ухудшение самочувствия или нарушения сна.

Стоит отметить, что еще одна магнитная буря низкой интенсивности произойдет до конца ноября и растянется на два дня — с 25 по 26 число.