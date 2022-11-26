З дощами, що міняються морозами: яким буде грудень в Україні

У грудні очікується багато опадів

Попри невеликі морози, які прийдуть в Україну на початку грудня, загалом перший місяць зими обіцяє бути відносно теплим, а сильні морози за прогнозами прийдуть до нашої країни лише ближче до новорічного періоду.

Як інформує Гісметео, найбільш прохолодним грудень буде у східних областях, а найтеплішим на півдні. Тим не менш, періоду морозів варто чекати і в центральних областях.

Для жителів заходу синоптики сильних денних морозів не прогнозують, проте вночі варто чекати на стабільні "мінуси". Ясна погода у грудні очікується лише у першій декаді місяця, після чого хмари приховають сонце,а дощовий період триватиме практично до кінця року, де його змінять снігопади.

У центральних областях стовпчик термометра опуститься в область нижче за нуль вже з перших днів грудня. Однак до середини місяця туди прийде потепління, яке триватиме майже два тижні, проте, як і в інших областях, ближче до кінця місяця там розпочнеться справжня зима.

Подібна картина спостерігатиметься і у східних областях, де сонячних днів до кінця року буде дуже мало. При цьому, згідно з очікуваннями синоптиків, наприкінці місяця саме там варто чекати найбільш лютих морозів.

Що стосується південних областей, то там грудень буде дуже теплим, а на початку третьої декади стовпчик термометра може піднятися вище +10 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич спеціально для Телеграфу дав детальний прогноз погоди на кінець листопада.