Метеозалежним приготуватися: коли чекати магнітних бур у грудні

У грудні буде три періоди, коли метеочутливі люди можуть зіткнутися з неприємними відчуттями

Останній місяць 2022 року буде відносно спокійним щодо сонячної активності, проте зовсім без магнітних бур він не обійдеться.

Як інформує 1+1, у грудні Землю накриють три магнітні бурі низької та середньої інтенсивності, а тому метеочутливим людям варто бути готовими до них заздалегідь.

Перша з них буде середньої інтенсивності, але триватиме три дні з 7 по 10 грудня включно.

Друга також середньої інтенсивності триватиме з 15 по 17 грудня.

А ось третя вже буде слабшою, але так само накриє Землю на три дні — з 21 по 23 грудня включно.

Магнітні бурі є наслідком взаємодії сонячного вітру з магнітним полем планети. Вони здатні впливати на роботу точної електроніки та енергомереж, а також на самопочуття деяких людей, хоча форма цього виявляється індивідуально. Хтось може відчувати перепади настрою, а хтось погіршення самопочуття чи порушення сну.

Ще одна магнітна буря низької інтенсивності станеться до кінця листопада і розтягнеться на два дні — з 25 по 26 число.