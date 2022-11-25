От глубокого минуса до "плюс 14": когда из Украины отступят морозы

В последние дни ноября "зимой не будет пахнуть"

В соответствии с прогнозом синоптика Игоря Кибальчича, в Украине на этой неделе продолжаются "температурные качели".

И хотя в пятницу, 25 ноября, температура воздуха будет сравнительно комфортной, не за горами и похолодания со "страшными" минусами. Впрочем, обо все по порядку.

Согласно прогнозу синоптика Наталья Диденко, сегодня, в последнюю пятницу ноября, температура воздуха в западных областях будет "путешествовать" от -3 до +3 градусов. В северной части страны – от 0 до +3 градусов. На востоке и в центре – от +4 до +9 градусов (только в Винницкой области около нуля). На юге ожидается +7+12, в Крыму до +14 градусов. Восточные области удержатся от осадков завтра. В Киеве 25 ноября пройдет дождь, возможно иногда с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня поднимется до +1+3 градусов.

При этом, что важно, пока что "зимой не будет и пахнуть" – в этом уверен народный синоптик Станислав Щедрин.

"Осадков станет меньше, … также и температура будет преимущественно комфортной, по всей стране столбики термометров будут колебаться в пределах от -2+4 по ночам и до +4 +8 в дневной период, поэтому как минимум на неделю зимой не будет и пахнуть", — отметил синоптик.

С народным синоптиком согласны на сайте "Погодник": согласно прогнозам специалистов, в Киеве первые холода "постучатся" в первых числах декабря, затем примерно через неделю морозы отступят, и погода вернется к "стабильному нолю". Именно этот период и можно считать условным "потеплением".

В западных областях похолодание начнется в первых числах декабря, но сравнительное "тепло" вернется к концу первой декады.

Примерно такая же синоптическая картина будет складываться и в центральном регионе.

Еще более быстро холода "убегут" из южных областей, из-за чего местные жители, даже не успеют почувствовать, что такое настоящая зима.

В целом же столбики термометров в декабре, по мнению заведующей отделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, будут подниматься от -1 градуса до +3 и выше. Что не может не радовать большинство украинцев, с тревогой наблюдающих за ракетными пусками путинских горе-вояк.