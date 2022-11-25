Від глибокого мінусу до плюс 14: коли з України відступлять морози

В останні дні листопада "взимку не пахне"

Згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, в Україні цього тижня продовжуються "температурні гойдалки".

І хоча у п’ятницю, 25 листопада, температура повітря буде порівняно комфортною, не за горами похолодання зі "страшними" мінусами. Втім, про все по порядку.

Згідно з прогнозом синоптика Наталія Діденко, сьогодні, в останню п’ятницю листопада, температура повітря в західних областях "мандруватиме" від -3 до +3 градусів. У північній частині країни від 0 до +3 градусів. На сході та в центрі – від +4 до +9 градусів (тільки у Вінницькій області близько нуля). На півдні очікується +7+12, у Криму до +14 градусів. Східні області утримаються від опадів завтра. У Києві 25 листопада пройде дощ, можливо, іноді з мокрим снігом. Температура повітря впродовж дня підніметься до +1+3 градусів.

При цьому, що важливо, поки що "зимою не пахне" — у цьому впевнений народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Опадів стане менше, … також і температура буде переважно комфортною, по всій країні стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від -2+4 ночами і до +4+8 в денний період, тому щонайменше на тиждень зимою не буде пахнути", – зазначив синоптик.

З народним синоптиком згодні на сайті "Погодник": згідно з прогнозами фахівців, у Києві перші холоди "постукають" у перших числах грудня, потім приблизно через тиждень морози відступлять, і погода повернеться до "стабільного нуля". Саме цей період і можна вважати умовним потеплінням.

У західних областях похолодання розпочнеться на початку грудня, але зимове "тепло" повернеться до кінця першої декади.

Приблизно така сама синоптична картина складатиметься й у центральному регіоні.

Ще швидше холоди "втечуть" з південних областей, через що місцеві жителі навіть не встигнуть відчути, що таке справжня зима.

Загалом же стовпчики термометрів у грудні, на думку завідувачки відділення прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС та НАН України Віри Балабух, підніматимуться від -1 градуса до +3 і вище. Що не може не тішити більшість українців, які з тривогою спостерігають за ракетними пусками путінських горе-вояків.