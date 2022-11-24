Коли в Україні очікують морози: прогноз на зиму 2022-2023

Зима в Україні буде переважно теплою, але є нюанси

Україна готується до складної зими, тому важливо, якою буде погода за вікном у холодну пору. Синоптики розповіли, чи принесе зима 2022-2023 неприємні сюрпризи українцям чи погода, навпаки, радуватиме своїм теплом.

Завідувач відділення прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС та НАН України Віра Балабух повідомила, що зима цього року буде відносно теплою, передає видання "Вести". Стовпчики термометрів у грудні будуть підніматися від -1 до +3 і вище. Також вона зазначила, що у деяких частинах країни температура може триматися від 0 до +3 градусів.

У січні, за словами Балабуха, середня температура повітря на півдні України триматиметься від +1 до +2. Водночас у східних та північно-східних областях буде холодніше — від -2 до -3 градусів.

У лютому також не очікується сильних морозів. У середньому стовпчики термометрів будуть падати до -2 градусів на північному сході та сході. А на півдні температура може триматися в межах 2 градусів вище 0.

Прогноз Балабух також збігається із прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня. Він вважав, що зима 2022-2023 буде теплою. Невеликі морози можливі у період з 6 по 12 грудня. У цих числах можливий невеликий сніг. А ось на Новий рік очікується мокрий сніг та відлига.

У січні в Україну можуть прийти морози. Однак 5,6,14,15,27 та 28 січня можуть бути невеликі послаблення. Також очікується мокрий сніг, а вже з 25 січня почнуться снігопади.

Лютий також буде морозним, але з 6 до 12 лютого може статися потепління. Буде відлига та сніг. З 18 лютого українцям варто чекати на сильні морози, які триватимуть практично до середини першого місяця весни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Станіслав Щедрін розповів про те, як зміниться погода в Україні вже найближчими тижнями.

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