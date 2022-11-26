День в Україні — місяць в Афганістані: чи вистачить Заходу можливостей ефективно підтримувати ЗСУ

В Україні за день відстрілюють десятки тисяч снарядів

Через дев’ять місяців повномасштабного вторгнення росії в Україну країни Заходу продовжують відчувати проблеми із підтримкою ЗСУ зброєю, оскільки після колапсу Радянського союзу там значно скоротили свої витрати на армію. Тому для багатьох країн нова війна в Європі виявилася несподіванкою, до якої вони не були готові.

Як йдеться у матеріалі The NYT, насамперед йдеться про масштаби протистояння, оскільки обидві сторони війни витрачають боєприпаси з шаленою швидкістю.

Зазначається, що влітку лише на Донбасі ЗСУ відстрілювали 6-7 тисяч снарядів за день, а росіянам цей показник був на рівні 40-50 тисяч на день. Попри те, що темпи до осені трохи скоротилися, проте вони залишаються вкрай високими.

Видання нагадує, що в Афганістані війська НАТО витрачали приблизно 300 снарядів за один день. При цьому їм не треба було турбуватися про протиповітряну оборону.

"День в Україні — це місяць чи більше в Афганістані", — сказала колишня радниця генсека НАТО з питань оборони Камілла Гранд.

Видання також зазначає, що США, найбільший серед країн заходу виробник боєприпасів, за місяць випускає близько 15 тисяч снарядів.

Тому країни НАТО для допомоги Україні періодично передають більш старі та менш ефективні системи, які дозволять замінити дорогі ракети ППО та ПТРК на кшталт легендарних "Джавелінів". Крім того, ведуться розмови про те, щоб у країнах східної Європи виготовляти снаряди радянських калібрів 122 та 152 мм.

Нагадаємо, ексофіцер ССО Литви, військовий експерт Аурімас Навіс раніше розповів, що НАТО доведеться вступити у війну на боці України, а якщо воно не зробить цього за кілька місяців, то доведеться це робити за кілька років.