День в Украине — месяц в Афганистане: хватит ли Западу возможностей эффективно поддерживать ВСУ

В Украине за день отстреливают десятки тысяч снарядов

Спустя девять месяцев полномасштабного вторжения россии в Украину страны Запада продолжают испытывать проблемы с поддержкой ВСУ оружием, поскольку после коллапса Советского союза там значительно сократили свои расходы на армию. Поэтому для многих стран новая война в Европе оказалась неожиданностью, к которой они готовы не были.

Как говорится в материале The NYT, в первую очередь речь идет о масштабах противостояния, поскольку обе стороны войны расходуют боеприпасы с бешеной скоростью.

Отмечается, что летом только на Донбассе ВСУ отстреливали 6-7 тысяч снарядов за день, а у россиян этот показатель был на уровне 40-50 тысяч на день. Несмотря на то, что темпы к осени немного сократились, однако они продолжают оставаться крайне высокими.

Издание напоминает, что в Афганистане войска НАТО расходовали примерно 300 снарядов за один день. При этом им не надо было беспокоиться о противовоздушной обороне.

"День в Украине — это месяц или больше в Афганистане", — сказала бывшая советница генсека НАТО по вопросам обороны Камилла Гранд.

Издание также отмечает, что США, крупнейший среди стран запада производитель боеприпасов, за месяц выпускает около 15 тысяч снарядов.

Поэтому страны НАТО для помощи Украине периодически передают более старые и менее эффективные системы, которые позволят заменить более дорогостоящие ракеты ПВО и ПТРК вроде легендарных "Джавелинов". Кроме того, ведутся разговоры о том, чтобы в странах восточной Европы производить снаряды советских калибров 122 и 152 мм.

Напомним, экс-офицер ССО Литвы, военный эксперт Ауримас Навис ранее рассказал, что НАТО придется вступить в войну на стороне Украины, а если оно не сделают этого через несколько месяцев, то придется это делать через несколько лет.