Зеленський оголосив про старт міжнародної програми Grain from Ukraine: про що йдеться

У рамках програми планується відправити щонайменше 60 суден до весни

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодомору оголосив про старт програми Grain from Ukraine, метою якої є забезпечення зерном бідних країн Азії та Африки.

Як повідомив глава держави на саміті з продовольчої безпеки International Summit of Food Security у Києві, Україна є одним із гарантів світової продуктової безпеки і виконуватиме свої обов’язки всупереч російському вторгненню.

За його словами, прикладом цього є Чорноморська зернова ініціатива, яка розблокувала постачання зерна через українські порти в Чорному морі.

Однак Зеленський додав, що ця програма не працює на повну потужність, оскільки росія намагається затягнути рух суден. Так у Босфорській протоці стоїть близько 80 суден.

Для цього і була запущена ініціатива Grain from Ukraine, яка, за словами президента, дозволить нагодувати близько 5 мільйонів людей у бідних країнах. Насамперед йдеться про Ефіопію, Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенію та Нігерію.

"Ми запрошуємо до цієї гуманітарної ініціативи, гуманітарної програми інші держави та соціально відповідальний бізнес. І радий сьогодні оголосити, що у день старту у Grain from Ukraine приєдналися 20 країн. І буде більше", — зазначив він.

Як відомо, після початку російського вторгнення в українських портах на березі Чорного моря опинилися заблоковані мільйони тонн експортного зерна. Оскільки Україна є одним із найбільших постачальників продовольства у світі, для багатьох країн Африки та Близького Сходу така блокада загрожувала виникненням масштабного голоду.

Переговори про відкриття портів тривали три місяці і 2 серпня перший корабель із зерном вийшов із порту в Одесі.