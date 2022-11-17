У Туреччині змінили строки зернової угоди, але в Україні вже говорять про проблеми

Договорів діятиме ще 120 днів

У Стамбулі (Туреччина) ухвалили рішення щодо подовження термінів зернової угоди, до участі в якій після довгих вагань все ж повернулася росія. Завдяки цьому договору Україна має можливість відновлювати експорт продовольчих товарів зі своїх портів ще чотири місяці, проте не все так просто.

Відповідну інформацію у четвер, 17 листопада, на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Курбаков. Згідно з його словами, саме Організація Об‘єднаних Націй спільно з Туреччиною й надалі залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

"Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" продовжена ще на 120 днів", — йдеться в тексті публікації.

Міністр також додав, що з початку серпня і по сьогоднішній день, завдяки дії зернової угоди, Україні вдалося експортувати понад 11 мільйонів тонн аграрної продукції. Загалом необхідне отримали 38 країн світу. На думку Кубракова цей обсяг можна вважати великим, але недостатнім.

"Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу", — пояснив він, додавши, що Київ направив звернення до партнерів по ініціативі, закликавши їх збільшити терміни дії договору хоча б на рік, а також долучити до неї порт у Миколаєві. Крім того, Україною було внесено пропозиції щодо вирішення існуючих проблем для подальшої ефективності роботи у рамках угоди.

Варто додати, що на думку української журналістки Анни Ковальчук, визначений строк подовження зернової угоди є "напівмірою". Про це вона написала у своєму телеграм-каналі, критикуючи рішення Стамбула.

"Напівміра звичайно, тому що все одно залишає підвішеним питання планування з горизонтом хоча б на сезон", — пояснила вона.

Також додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський анонсував на своїй сторінці у Twitter продовження зернової угоди на ще 120 днів, зазначивши, що генсек ООН Антоніу Гутерріш спільно з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом ухвалили "ключове рішення у глобальній боротьбі з продовольчим кризом".

Раніше "Телеграф" повідомляв, речник російського президента дмитро пєсков зробив неоднозначну заяву щодо участі росії у "зерновій угоді" після чого з'явилась інформація про те, що задля подовження строків дії договору Захід все ж може піти на поступки агресору.