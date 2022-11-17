В Турции изменили сроки зерновой сделки, но в Украине уже говорят о проблемах

Договоров будет действовать еще 120 дней

В Стамбуле (Турция) приняли решение по продлению сроков зернового соглашения, к участию в котором после долгих колебаний все же вернулась россия. Благодаря этому договору у Украины есть возможность возобновлять экспорт продовольственных товаров из своих портов еще четыре месяца, однако не все так просто.

Соответствующую информацию в четверг, 17 ноября, на своей официальной странице Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Курбаков. Согласно его словам, именно Организация Объединенных Наций совместно с Турцией и дальше остались гарантами выполнения этой инициативы.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" продлена еще на 120 дней", — говорится в тексте публикации.

Министр также добавил, что с начала августа и по сегодняшний день благодаря действию зернового соглашения Украине удалось экспортировать более 11 миллионов тонн аграрной продукции. В общем, необходимое получили 38 стран мира. По мнению Кубракова, этот объем можно считать большим, но недостаточным.

"Мировой рынок не имеет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашего продовольствия для мира", — пояснил он, добавив, что Киев направил обращение к партнерам по инициативе, призвав их увеличить сроки действия договора хотя бы на год., а также присоединить к ней порт в Николаеве. Кроме того, Украина внесла предложения по решению существующих проблем для дальнейшей эффективности работы в рамках соглашения.

Стоит добавить, что, по мнению украинской журналистки Анны Ковальчук, определенный срок продления зернового соглашения является "полумерой". Об этом она написала в своем телеграмм-канале, критикуя решение Стамбула.

"Полумера конечно, потому что все равно оставляет подвешенным вопрос планирования с горизонтом хотя бы на сезон", — пояснила она.

Также добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на своей странице в Twitter продление зернового соглашения еще на 120 дней, отметив, что генсек ООН Антониу Гутерриш совместно с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли "ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом".

Ранее "Телеграф" сообщал, спикер российского президента дмитрий песков сделал неоднозначное заявление об участии россии в "зерновом соглашении" после чего появилась информация о том, что ради продления сроков действия договора Запад все же может пойти на уступки агрессору.