В Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору: як приєднатися до акції

"Запали свічку" — акція на згадку про жертв геноциду проходить щороку, цього року вона буде особливою через російське вторгнення.

Щороку четверту суботу листопада в Україні шанують жертв Голодомору 1932-33 років, коли від дій радянської влади проти українського народу загинули мільйони наших співвітчизників. Радянський режим намагався зламати опір українців, але це їм не вдалося.

Все повторюється через 90 років — Москва знову намагається знищити українців, якщо не голодом як у 20 столітті, то холодом і ударами по інфраструктурі. У день пам’яті на офіційному каналі президента України Володимира Зеленського з’явилося відео, в якому кадри з тілами загиблих та виснажених дорослих та дітей їх 30-х років минулого століття переростають у знімки того, як сьогодні живуть українці.

"Нас не можна зламати. Наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть", — сказано у повідомленні. За підрахунками під час Голодомору загинули 3,941 млн українців. Сотні тисяч так і не з’явилися на світ. На їхню пам’ять щороку відбувається акція "Запали свічку", коли у вікнах українців спалахують тисячі вогників. Як і раніше, акція проходитиме о 16:00. Про це нагадує і Генштаб ЗСУ.

Запалити свічку на вікні потрібно о 16:00

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Голодомор в Україні геноцидом визнали у Румунії. Слідом за Румунією це зробили ще дві країни — Ірландія та Молдова.