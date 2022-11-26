В Украине чтят память жертв Голодомора: как присоединиться к акции

"Зажги свечу" — акция в память про жертв геноцида проходит каждый год, в этом году она будет особенной из-за российского вторжения

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине почитают жертв Голодомора 1932-33 годов, когда от действий советской власти против украинского народа погибли миллионы наших соотечественников. Советский режим пытался сломить сопротивление украинцев, но им это не удалось.

Все повторяется спустя 90 лет — Москва снова пытается уничтожить украинцев, если не голодом как в 20-м веке, то холодом и ударами по инфраструктуре. В день памяти на официальном канале президента Украины Владимира Зеленского появилось видео, в котором кадры с телами погибших и истощенных взрослых и детей их 30-х годов прошлого века перерастают в снимки того, как живут украинцы сегодня.

"Нас нельзя сломить. Наш огонь не погаснет. Мы снова победим смерть", — сказано в сообщении. Согласно подсчетам во время Голодомора погибли 3,941 млн украинцев. Сотни тысяч так и не появились на свет. В их память каждый год проходит акция "Зажги свечу", когда в окнах украинцев вспыхивают тысячи огоньков. Как и ранее, акция пройдет в 16:00. Об этом напоминает и Генштаб ВСУ.

Зажечь свечу на окне нужно в 16:00

Ранее "Телеграф" сообщал, что Голодомор в Украине геноцидом признали в Румынии. Вслед за Румынией это сделали еще две страны — Ирландия и Молдова.