Зеленский объявил о старте международной программы Grain from Ukraine: о чем речь

В рамках программы планируется отправить по меньшей мере 60 судов до весны

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодомора объявил о старте программы Grain from Ukraine, целью которой является снабжение зерном бедных стран Азии и Африки.

Как сообщил глава государства на саммите по продовольственной безопасности International Summit of Food Security в Киеве, Украина является одним из гарантов мировой продуктовой безопасности и будет исполнять свои обязанности вопреки российскому вторжению.

По его словам примером тому является Черноморская зерновая инициатива, которая разблокировала поставки зерна через украинские порты в Черном море.

Однако Зеленский добавил, что эта программа не работает на полную мощность, поскольку россия пытается затянуть движение судов. Так в Босфорском проливе стоит около 80 судов.

Для этого и была запущена инициатива Grain from Ukraine, которая по словам президента позволит накормить около 5 миллионов людей в бедных странах. В первую очередь речь идет об Эфиопии, Судане, Южном Судане, Сомали, Йемене, Конго, Кении и Нигерии.

"Мы приглашаем к этой гуманитарной инициативе, гуманитарной программе другие государства и социально ответственный бизнес. И рад сегодня объявить, что в день старта в Grain from Ukraine присоединились 20 стран. И будет больше", — отметил он.

Как известно, после начала российского вторжения, в украинских портах на берегу Черного моря оказались заблокированы миллионы тонн экспортного зерна. Поскольку Украина является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире, для многих стран в Африке и на Ближнем Востоке такая блокада грозила возникновением масштабного голода.

Переговоры про открытие портов продолжались три месяца и 2 августа первый корабль с зерном вышел из порта в Одессе.