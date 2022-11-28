"Самий тупий і бідний народ": дівчина образила українців у прямому ефірі та поплатилася (відео)

Вибаченням дівчини мало хто повірив

Молода українка з Івано-Франківська вляпалася у серйозний скандал, — назвала українців "найтупішим і злиденним народом", після чого була змушена вибачатися у Службі безпеки України.

"Телеграф" розібрався у всіх нюансах історії.

Зазначається, що 27 листопада дівчина святкувала свій день народження, їй виповнився 21 рік. У Instagram вона ділилася фото з букетом квітів та святковим тортом, а також показала відверте фото, пообіцявши "ви**ати це життя".

Свято схоже вдалося на славу

Комплексами франківчанка явно не страждає

Очевидно, на торті та фото свято не закінчилося, оскільки незабаром після цього вона вийшла в ефір TikTok, де почала розмірковувати про свою батьківщину.

"Я родилась в Украине и это моя самая большая ошибка. Я не за россию, я просто за то, чтобы родиться в любой другой стране. Европа, Канада, Америка, но только не Украина. Украина — самый тупой и нищий народ", — заявила вона російською.

Вже на ранок, сумна та пом’ята, вона після профілактичної бесіди в СБУ записала відео з вибаченнями, запевняючи вже чистою українською, що насправді так не думає, і російською мовою говорила вперше в житті.

Для порівняння, з яким обличчям дівчина ображала українців і з яким вибачалася

Ми склеїли в одне відео її слова про Україну та вибачення:

Варто зауважити, що гнів українців ці вибачення не зупинили.

"Статтю і тюрму", "Теля без мотузки", "Перша помилка, що ти взагалі на світ з’явилася, а друга — що виросла такою", "Кому потрібні її нещирі вибачення", "Батькам який сором", — серед іншого пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Києво-Печерська Лавра потрапила в скандал через молебні за росію, що закінчилося візитом СБУ.