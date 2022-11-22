Netflix потрапив у скандал через "російського" князя: помилку виправили, але на цьому "косяки" не закінчилися

У Netflix зовсім заплуталися у титулах Ярослава Мудрого

Популярна розважальна компанія та стрімінгова платформа Netflix представила анонс спін-оффа серіалу "Вікінги" і влипла у скандал через те, що назвала князя Київської Русі Ярослава Мудрого правителем якоїсь "північної росії".

Оригінальне повідомлення було оприлюднено у твіттер серіалу і відразу викликало широке обурення від користувачів мережі, через що його швидко видалили.

У повідомленні фанатам представили нових акторів. Серед них виявився князь Ярослав, який є дядьком двох інших персонажів серіалу Олафа та Харальда.

Користувачі мережі стояти осторонь не стали і нагадали, що жодної росії в XI столітті не було і запропонували творцям серіалу уважніше читати історію.

До хвилі критики приєдналося й Міністерство культури України, яке запропонувало співробітникам компанії переглянути коротке відео про історію України.

"Ярослав Мудрий був великим князем Київським з 1019 року і до самої смерті. Це часи, коли росії взагалі не існувало. Київська Русь — не росія", — сказано в повідомленні.

Після цього творці серіалу поспішили виправитися та оприлюднили новий пост із виправленими титулами. Хоча все одно користувачі звернули увагу, що Netflix дала правителю Києва титул "король" ("king"), хоча правильно його називати князем ("grand prince").

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан потрапив у скандал після того, як прийшов на футбольний матч у шарфі з картою "Великої Угорщини", до складу якої було включено частину Румунії та навіть України.

Пізніше він спробував виправдатися за це, заявивши, що "спорт поза політикою".