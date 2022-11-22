Орбан оригінально пояснився за шарф з українськими землями

Орбан не бачить у своєму вчинку нічого поганого

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поспішив виправдатися після скандалу, що розгорівся, через його шарф, в який він вбрався на футбольний матч.

Після того, як предмет одягу угорського прем’єра почали активно обговорювати у соціальних мережах, а до Міністерства закордонних справ України було запрошено угорського посла, Орбан прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Facebook.

"Футбол – це не політика. Давайте не бачити те, чого немає. Збірна Угорщини – команда всіх угорців, де б вони не жили!", – заявив Віктор Орбан у своєму посту у соцмережі, додав у ньому прапори Угорщини.

Однак, судячи з коментарів під його постом, українці його виправданням не повірили.

Нагадаємо, що 22 листопада Віктор Орбан опинився у центрі нового скандалу. На футбольний матч він прийшов із шарфом на шиї, на якому було зображено карту "Великої Угорщини", куди "включили" українське Закарпаття.

Пізніше на вчинок Орбана відреагували в Україні. Представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що у зв’язку з цією ситуацією до Міністерства закордонних справ буде запрошено угорського посла, до відома якого буде донесено неприйнятність вчинку Віктора Орбана.