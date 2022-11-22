Орбан оригинально объяснился за шарф с украинскими землями

Орбан не видит в своем поступке ничего предосудительного

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поспешил оправдаться после разгоревшегося скандала из-за его шарфа, в который он нарядился на футбольный матч.

После того как предмет одежды венгерского премьера стали активно обсуждать в социальных сетях, а в Министерство иностранных дел Украины был приглашен венгерский посол, Орбан прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

"Футбол – это не политика. Давайте не видать то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили!", – заявил Виктор Орбан в своем посте в соцсети, добавил в нему флаги Венгрии.

Однако судя по комментариям под его постом, украинцы его оправданиям не поверили.

Напомним, что 22 ноября Виктор Орбан оказался в центре нового скандала. На футбольный матч он пришел с шарфом на шее, на котором была изображена карта "Великой Венгрии", куда "включили" украинское Закарпатье.

Позже на поступок Орбана отреагировали в Украине. Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в связи с этой ситуацией в Министерство иностранных дел будет приглашен венгерский посол, до ведома которого будет донесена неприемлемость поступка Виктора Орбана.