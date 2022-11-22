Украина ответила на наглый поступок Орбана

Наша страна ожидает официальных извинений венгерской стороны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в центре нового скандала из-за своего футбольного шарфа, на котором изображена карта "Великой Венгрии", куда "включили" территории Украины и Румынии. В такой шарф политик нарядился на встречу с футболистом Балаж Джуджаком.

В Украине уже должным образом отреагировали на выходку венгерского премьер-министра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на информацию СМИ.

По его словам, в Министерство иностранных дел будет приглашен венгерский посол, до ведома которого будет донесена неприемлемость поступка Виктора Орбана.

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики", — отметил Николенко.

Также представитель МИД заявил, что наша страна ожидает официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины

Депутат Европарламента Даниэль Фройнд также прокомментировал ситуацию на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что карта на шарфе Орбана выглядит "обнадеживающе" для соседей Венгрии.

Напомним, ранее Виктор Орбан оскандалился из-за своего высказывания о войне в Украине. Он заявил, что боевые действия на территории Украины могут закончиться только после переговоров американских и российских лидеров.