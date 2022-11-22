Орбан попал в скандал из-за шарфа с провокационным изображением: при чем здесь Украина

Затея политика не осталась без комментариев со стороны Румынии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, известный своими неоднозначными высказываниями по поводу российско-украинской войны, вновь отличился. Политик решил покрасоваться в шарфе с изображением "Великой Венгрии", в состав которой были включены часть Румынии и даже Украины.

Как во вторник, 22 ноября, пишет издание Mandine, фанатский шарф Орбан натянул на себя во время встречи с футболистом Балажем Джуджаком после его прощального матча за венгерскую сборную.

В Министерстве иностранных дел Румынии уже успели отреагировать на выходку премьера Венгрии, в частности, выразив жесткое неодобрение его поступка.

"Подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по поводу недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и с венгерским премьером", — говорится в тексте публикации МИД.

Стоит добавить, что термин "Великая Венгрия", который использовал Виктор Орбан в качестве изображения на фанатском шарфе, обычно используют для обозначения земель, находившихся в составе Венгерского Королевства. Однако, в рамках Трианонского договора от 4 июня 1920 г. государство потеряло эти территории.

Напомним, что венгерская сторона на систематической основе удивляет все мировое сообщество своими неоднозначными заявлениями о войне в Украине. К примеру, несколькими неделями ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто о якобы несамостоятельности Киева, который, по его мнению, принимает решение исключительно под давлением западных партнеров.