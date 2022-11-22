Орбан потрапив у скандал через шарф із провокативним зображенням: до чого тут Україна

Витівка політика не залишилася без коментарів з боку Румунії

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, відомий своїми неоднозначними висловлюваннями щодо російсько-української війни, знову відзначився. Політик вирішив покрасуватися у шарфі з зображенням "Великої Угорщини", до складу котрої були "включені" частина Румунії та навіть України.

Як у вівторок, 22 листопада, пише видання Mandine, фанатський шарф Орбан натягнув на себе під час зустрічі з футболістом Балажем Джуджаком після його прощального матчу за угорську збірну.

У Міністерстві закордонних справ Румунії вже встигли відреагувати на витівку прем'єра Угорщини, зокрема, висловивши тверде несхвалення його вчинку.

"Подібний жест перебуває в очевидному контрасті з атмосферою відкритості та поновленням двостороннього діалогу з нагоди нещодавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і угорським прем'єром", — йдеться в тексті публікації МЗС.

Варто додати, що термін "Велика Угорщина", який використав Віктор Орбан як зображення на фанатському шарфі, зазвичай використовують для позначення земель, які свого часу перебували у складі Угорського Королівства. Проте, у рамках Тріанонського договору від 4 червня 1920 року держава втратила ці території.

Нагадаємо, що угорська сторона на систематичній основі дивує всію світову спільноту своїми неоднозначними заявами щодо війни в Україні. До прикладу, кількома тижнями раніше глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто про нібито несамостійність Києва, який, на його думку, приймає рішення виключно під тиском західних партнерів.