Україна відповіла на зухвалий вчинок Орбана

Наша країна чекає на офіційні вибачення угорської сторони

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опинився в центрі нового скандалу через свій футбольний шарф, на якому зображено карту "Великої Угорщини", куди "включили" території України та Румунії. У такий шарф політик нарядився на зустріч із футболістом Балаж Джуджаком.

В Україні вже належним чином відреагували на витівку угорського прем’єр-міністра. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко, посилаючись на інформацію ЗМІ.

За його словами, до Міністерства закордонних справ буде запрошено угорського посла, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана.

"Пропаганда в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики", — зазначив Ніколенко.

Також представник МЗС заявив, що наша країна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України.

Депутат Європарламенту Даніель Фройнд також прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Twitter. Він наголосив, що карта на шарфі Орбана виглядає "обнадійливо" для сусідів Угорщини.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан оскандалився через своє висловлювання про війну в Україні. Він заявив, що бойові дії на території України можуть закінчитися лише після переговорів американських та російських лідерів.