Netflix угодил в скандал из-за "русского" князя: ошибку исправили, но на этом "косяки" не закончились

В Netflix совсем запутались в титулах Ярослава Мудрого

Популярная развлекательная компания и стриминговая платформа Netflix представила анонс спиноффа сериала "Викинги" и влипла в скандал из-за того, что назвала князя Киевской Руси Ярослава Мудрого правителем некой "северной россии".

Оригинальное сообщение было обнародовано в твиттер сериала и сразу же вызвало широкое возмущение от пользователей сети, из-за чего его быстро удалили.

В сообщении фанатам представили новых актеров. Среди них оказался князь Ярослав, который является дядей двух других персонажей сериала Олафа и Харальда.

Пользователи сети стоять в стороне не стали и напомнили, что никакой россии в XI веке не было и предложили создателям сериала внимательней читать историю.

К волне критики присоединилось и Министерство культуры Украины, которое предложило сотрудникам компании просмотреть короткое видео об истории Украины.

"Ярослав Мудрый был великим князем Киевским с 1019 и до самой смерти. Это времена, когда россии вообще не существовало. Киевская Русь — не россия", — сказано в сообщении.

После этого создатели серила поспешили исправиться и обнародовали новый пост с исправленными титулами. Хотя все равно пользователи обратили внимание на то, что Netflix дала правителю Киева титул "король" ("king"), хотя правильно его называть князем ("grand prince").

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан попал в скандал после того, как пришел на футбольный матч в шарфе с картой "Великой Венгрии", в состав которой были включены часть Румынии и даже Украины.

Позже он попытался оправдаться за это, заявив, что "спорт вне политики".