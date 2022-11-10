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Ужасный кастинг, но правдиво: стоит ли смотреть новый сезон "Короны" про Елизавету II

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Netflix выпустил продолжение сериала "Корона"
Netflix выпустил продолжение сериала "Корона"

Некоторые считают, что к пятому сезону сериал стал уже не тот, что прежде

9 ноября, спустя два месяца со смерти королевы Великобритании Елизаветы II, на Netflix вышел пятый сезон сериала "Корона" (The Crown), который посвящен жизни королевской семьи.

"Телеграф" проанализировал сюжет и отзывы, чтобы Вы могли решить, стоит ли его смотреть.

В пятом сезоне описаны события из жизни Елизаветы II 1991-1997 годов, — развод трех ее детей и герцога Эдинбургского, пожар в Виндзорском замке, интервью Чарльза и Дианы о проблемах в их браке, визит Елизаветы II и принца Филиппа в россию, и т.д.

Главные роли играют Имельда Стонтон, Джонатан Прайс, Лесли Мэнвилл, Доминик Уэст, Элизабет Дебики и другие.

Корона 5 сезон
Кадры из нового сезона "Короны"

В пятый сезон вошло 10 серий длительностью около часа каждая, — их можно посмотреть онлайн на Netflix или с помощью онлайн-кинотеатров.

Также предлагаем ознакомиться с трейлером:

Стоит заметить, что спустя сутки после выхода пятый сезон уже многие посмотрели и высказали свое мнение. На сервисе IMDb серии оценили 7,8-8,6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes дали оценку в 6,6/10.

Отзывы разнятся, — одни восхищены игрой актеров и достоверностью ряда фактов о жизни королевской семьи, другие считают, что к пятому сезону сериал стал скучнее, актеры не похожи на настоящих членов королевской семьи, и играют слишком драматично.

Кроме того, зрителям не понравилось, что Имельда Стонтон играет королеву Елизавету II, — у большинства ее образ неразрывно связан с ролью Амбридж в "Гарии Поттере".

Имельда Стонтон в "Гарри Потере" и "Короне"
Имельда Стонтон в "Гарри Потере" и "Короне"

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал список и других интересных фильмов о жизни Елизаветы II.

Теги:
#Сериал #Елизавета II #Корона #Netflix