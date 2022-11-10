Жахливий кастинг, але правдиво: чи варто дивитися новий сезон "Корони" про Єлизавету II

Дехто вважає, що до п’ятого сезону серіал став уже не той, що раніше

9 листопада, через два місяці зі смерті королеви Великої Британії Єлизавети II, на Netflix вийшов п’ятий сезон серіалу "Корона" (The Crown), який присвячений життю королівської родини.

"Телеграф" проаналізував сюжет та відгуки, щоб Ви могли вирішити, чи варто його дивитися.

У п’ятому сезоні описані події з життя Єлизавети II 1991-1997 років — розлучення трьох її дітей та герцога Единбурзького, пожежа у Віндзорському замку, інтерв’ю Чарльза та Діани про проблеми у їхньому шлюбі, візит Єлизавети II та принца Філіпа до росії, тощо.

Головні ролі грають Імельда Стонтон, Джонатан Прайс, Леслі Менвілл, Домінік Вест, Елізабет Дебікі та інші.

Кадри з нового сезону "Корони"

У п’ятий сезон увійшло 10 серій тривалістю близько години кожна, їх можна подивитися онлайн на Netflix або за допомогою онлайн-кінотеатрів.

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Варто зауважити, що через добу після виходу п’ятий сезон вже багато хто подивився і висловив свою думку. На сервісі IMDb серії оцінили 7,8-8,6 балів з 10, на Rotten Tomatoes оцінили в 6,6/10.

Відгуки різняться, — одні захоплені грою акторів і достовірністю низки фактів про життя королівської сім’ї, інші вважають, що до п’ятого сезону серіал став нуднішим, актори не схожі на справжніх членів королівської родини, і грають занадто драматично.

Крім того, глядачам не сподобалося, що Імельда Стонтон грає королеву Єлизавету II, — у більшості її образ нерозривно пов’язаний із роллю Амбридж у "Гарії Поттері".

Імельда Стонтон у "Гаррі Потері" та "Короні"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував список та інших цікавих фільмів про життя Єлизавети II.