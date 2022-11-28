"Самый тупой и нищий народ": девушка оскорбила украинцев в прямом эфире и поплатилась (видео)

Извинениям девушки мало кто поверил

Молодая украинка из Ивано-Франковска вляпалась в серьезный скандал, — назвала украинцев "самым тупым и нищим народом", после чего была вынуждена приносить извинения в Службе безопасности Украины.

"Телеграф" разобрался во всех нюансах истории.

Отмечается, что 27 ноября девушка праздновала свой день рождения, ей исполнился 21 год. В Instagram она делилась фото с букетом цветов и праздничным тортом, а также показала откровенное фото, пообещав "вы**ать эту жизнь".

Праздник видимо удался на славу

Комплексами франковчанка явно не страдает

Видимо, на торте и фото праздник не закончился, поскольку вскоре после этого она вышла в эфир TikTok, где начала рассуждать о своей родине.

"Я родилась в Украине и это моя самая большая ошибка. Я не за россию, я просто за то, чтобы родиться в любой другой стране. Европа, Канада, Америка, но только не Украина. Украина — самый тупой и нищий народ", — заявила она на русском.

Уже на утро, грустная и помятая, она после профилактической беседы в СБУ записала видео с извинениями, уверяя уже на чистом украинском, что на самом деле так не думает, и по-русски говорила впервые в жизни.

Для сравнения, с каким лицом девушка оскорбляла украинцев, и с каким извинялась

Мы склеили в одно видео ее слова об Украине и извинения:

Стоит заметить, что гнев украинцев эти извинения не остановили.

"Статью и тюрьму", "Теленок без веревки", "Первая ошибка, что ты вообще на свет появилась, а вторая — что выросла такой", "Кому нужны ее неискренние извинения", "Родителям какой стыд", — среди прочего пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее Киево-Печерская Лавра угодила в скандал из-за молебнов за россию, что закончилось визитом СБУ.