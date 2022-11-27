Ворог готує оборону та знаряддя до обстрілу на Херсонщині: актуальні карти боїв в Україні

По лінії фронту йдуть запеклі бої та обстріли

Російські окупанти продовжують атакувати Україну. Активні бої відбуваються на Бахмутському, Авдіївському напрямках. Також зіткнення відбуваються на лінії Сватове-Кремінна.

Як наголошується у звіті Інституту вивчення війни, тактичні, логістичні та технічні невдачі знижують бойовий дух росіян. Вони починають шукати, хто винний.

Тим часом, окупанти продовжують зміцнювати оборону східної частини Херсонської області. Вони стягують далекобійну техніку.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

На лінії Сватове-Кремінна окупанти продовжують активну оборону від українських сил на захід від Кремінної у напрямку Лимана ы наступ на північний захід від Сватового у напрямку Куп’янська. Ворог заявляє про незначний поступ у районі Новоселівського, але за українськими даними — росіянам рухатися не вдається. Українські війська продовжують досягати успіху в районі Сватового та Кремінної.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині окупанти продовжують наступати в районі Бахмута. Атаки ворога відобразили за 4 км на південь у Дослідному та до 18 км на північний схід у районі Соледара та Бахмутського. Росіяни намагалися заявити про контроль над Досвідченим, але бездоказово. У районі Авдіївки триває наступ — атаки відбиваються на південний захід від міста. Також геолокацією вдалося підтвердити бої і удари ЗСУ по наступних російських танках на південний захід від Новоселівки Другої (9 км на північний схід від Авдіївки). Оборонні дії на заході Донецької та Сході Запорізької областей продовжуються, як і регулярні обстріли лінії фронту.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог зміцнює свої позиції на сході Херсонської області та веде артилерійський вогонь районами на західному (правому) березі Дніпра. Окупанти готують ешелоновану оборону — переміщують системи РСЗВ та С-300 ближче до Херсона, що вказує на те, що російські сили можуть намір збільшити темпи ракетних та зенітно-ракетних ударів по наземних цілях на північ від річки Дніпро найближчими днями, зазначають аналітики. Сили оборони України продовжують удари по скупченнях росіян на східному березі Дніпра.

Карта воєнних дій на Херсонщині

Раніше "Телеграф" розповідав, що бойові дії в Україні можуть посилитись, оскільки встановляться морози. Також повідомлялося, що українським військовим може загрожувати "снарядний голод", а третина артилерійських знарядь на постійному ремонті через кількість пострілів зношуються стовбури.