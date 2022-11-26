Третина гаубиць у ремонті: у чому причина зносу західних знарядь в Україні

Українські артилеристи випускають тисячі снарядів

Артилерія, яка так потрібна українським військовим, аби просуватися та вимотувати росіян здалеку, не витримує темпів війни. Третина із 350 гаубиць, переданих нашій країні, може перебувати в ремонті в Польщі.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані NYT. Як зазначається у статті, щодня Сили оборони України випускають тисячі снарядів росіянами. Але використання надмірної та зброї "згоряє" або пошкоджується в бою. Посилаючись на представників Міноборони США та інших обізнаних осіб називається цифра приблизно в третину з 350 гаубиць, вироблених на заході, які постійно перебувають на ремонті в Польщі.

Замінити ствол гаубиці довжиною до шести метрів і вагою сотні кілограмів у полі не можна. У відповідь на цей виклик європейське командування Пентагону створило ремонтну майстерню на захід від України. Працює вона останніми місяцями. Деталі програми не розголошуються.

Причиною швидкого зносу стволів, крім інтенсивного вогню, названі також відмінності в снарядах калібру 155-мм, які передають Україні. "Деякі з цих снарядів та порохових зарядів не були випробувані для використання у певних гаубицях, і українські солдати виявили у бою, що деякі з них можуть швидше зношувати стволи", — наголошується в матеріалі.

Журналісти оцінюють темп стрілянини українських військових від 2000 до 4000 артилерійських снарядів на день. Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна отримала німецькі САУ "PzH 2000". продовжують прибувати і обіцяні Словаччиною САУ Zuzana 2 Howitzer.