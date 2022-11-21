Німецька PzH 2000 в Україні: чому це найкраща самохідна артилерійська установка

САУ виробництва ФРН вважається однією з кращих артилерійських установок

Німецькі самохідні гаубиці PzH 2000 — ще один вид потужного озброєння, котрий Україна отримала від союзників для протистояння російській агресії. Загалом Київ отримав від Берліна 14 таких установок, хоча спочатку мова йшла про передачу близька ста одиниць цього типу військової техніки.

"Телеграф" вирішив розібратися, чим же так цікавий для України цей вид зброї та які характеристики він має.

Рекордні постріли

PzH 2000 від Krauss-Maffei Wegmann відносно нова розробка, котра опинилася у Бундесвері лише у 1998 році. У той час її вважали новим словом в галузі артилерії і наступні 24 роки гаубиця є одним із топових зразків.

Установка оснащена за стандартним НАТОвським калібром у 155 мм і використовує довгий ствол, довжина якого 155 калібрів. Середньостатистичний снаряд, який випускає німецька САУ, здатен подолати від 30 до 36 кілометрів. Якщо ж використовувати спеціальні боєприпаси з покращеною балістикою, то дальність ураження гаубиці складає близько 40-47 кілометрів. За стрільби активно-реактивним снарядом – до 67 кілометрів.

Що стосується скорострільності, то PzH 2000 також близькі до рекордних пострілів. Зокрема, ця зброя може видати 10-12 пострілів лише за одну хвилину, адже снаряди подаються автоматично.

Особливості САУ

Дальність пострілу та скорострільність надає німецьким гаубицям можливість вкрай ефективно виконувати артилерійський прийом під назвою MRSI (Multiple round simultaneous impact). Тобто, коли одна гармата робить серію пострілів таким чином, щоб усі снаряди прилетіли до однієї мети практично в один час. Похибка можлива лише на десятку долю секунди.

PzH 2000 досягає такої влучності та дальності завдяки тому, що боєприпаси випускаються з неї по різних траєкторіях і, що не менш цікаво, з різною швидкістю. Перший випущений снаряд зазвичай летить довше за всі, а от останній — швидше.

Гаубиці PzH 2000

Як працює і в чому складність

PzH 2000 здатна випускати до п'яти снарядів за один постріл, проте це є досить складно, адже потребує комп'ютеризованої системи керування вогнем. Крім цього, німецька установка оснащена навіть радаром, мета якого полягає у зміні швидкості кожного снаряду окремо. Завдяки цьому САУ може одночасно вести швидкий, а головне максимально точний вогонь по цілі, що розташована за десятки кілометрів.

Варто додати, що німецьке устаткування має гусеничний хід, адже при вазі у 56-тон, він є одним з небагатьох, проте досить успішних варіантів побудови: з одного боку PzH 2000 має вкрай успішну прохідність на полі бою, з іншого — знижену оперативну мобільність проти колісного шасі.

Що стосується розцінок, то вартість однієї б-ушної PzH 2000 складає приблизно 3,4 мільйона євро.

Нагадаємо, що Словаччина вже протягом кількох місяців відправляє в Україну гаубиці Zuzana 2, які поповнюють бойовий склад техніки Збройних українських сил. Чим особлива ця САУ та як вона працює розповідав "Телеграф".