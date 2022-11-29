На похороні глави МЗС Білорусі лукашенко виглядав наляканим (фото)

Із померлим у лукашенка давня історія спільної роботи

У Білорусі прощаються з міністром закордонних справ країни Володимиром Макеєм, який несподівано помер у 64 роки. На прощання прибув і самопроголошений глава держави олександр лукашенко. У мережі звернули увагу на його напружений вигляд.

Прощання з Макеєм відбувається у Будинку офіцерів у Мінську. Повідомляється, що він помер від інфаркту — така офіційна причина смерті, але є й інші версії. Нібито Макей був проти втягування росією Білорусі у війну в Україні, славився своєю "прозахідністю" і був довіреною особою білоруського диктатора з яким пліч-о-пліч пропрацював не одне десятиліття.

Прощання з Володимиром Макеєм

На обличчі лукашенка – сильна напруга

Частина користувачів вирішила, що у лукашенка щось із виразом обличчя через страх, що він може стати наступним. Раніше "Телеграф" повідомляв, що існує думка про ймовірність отруєння Макея, а також, що його називали ймовірним наступником лукашенка.

У коментарі лукашенка не схвалюють і вважають наступним

Зазначимо, що до вступу на посаду глави МЗС у 2012 році він працював з 2008 року головою адміністрації лукашенка, а до цього з 2000-го помічником президента. лукашенко останніми днями намагається на словах довести відданість росії. Він несподівано вирішив висловитись про трагічну ситуацію в Польщі, коли ракета вбила двох людей. Очікувано він звинувачує Україну.