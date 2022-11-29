На похоронах главы МИД Беларуси лукашенко выглядел напуганным (фото)

С умершим у лукашенко давняя история совместной работы

В Беларуси прощаются с неожиданно умершим в 64 года министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. На прощание прибыл и самопровозглашенный глава государства александр лукашенко. В сети обратили внимание на его напряженный вид.

Прощание с Макеем проходит в Доме офицеров в Минске. Сообщается, что умер он от инфаркта — такова официальная причина смерти, но есть и другие версии. Якобы Макей был против втягивания россией Беларуси в войну в Украине, славился своей "прозападностью" и был доверенным лицом белорусского диктатора с которым бок о бок проработал не одно десятилетие.

Прощание с Владимиром Макеем

На лице лукашенко - сильное напряжение

Часть пользователей решила, что у лукашенко что-то с выражением лица из-за страха, что он может стать следующим. Ранее "Телеграф" сообщал, что бытует мнение об вероятности отравления Макея, а также, что его называли вероятным преемником лукашенко.

В коментария лукашенко не одобряют и считают следующим

Отметим, что до вступления в должность главы МИД в 2012 году он работал с 2008 главой администрации лукашенко, а до этого с 2000 помощником президента. лукашенко в последние дни старается на словах доказать приверженность россии. Он неожиданно решил высказаться про трагическую ситуацию в Польше, когда ракета убила двух людей. Ожидаемо он обвиняет Украину.