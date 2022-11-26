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Что будет значить смерть главы МИД для Беларуси и ее соседей - Игар Тышкевич

Автор
Игар Тышкевич Игар Тышкевич
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Автор
Владимир Макей
Владимир Макей

Эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич рассказал, как на Беларусь повлияет смерть главы МИД

В Беларуси умер министр иностранных дел Владимир Макей. В 64 года, без предыдущей истории "болезней". Можно словить хайп, выстраивая версии "сам или не сам". Но по-настоящему важно другое — что это будет значить в беларуской политике. Именно так, несмотря на закручивание гаек и увеличившуюся зависимость решений от настроения одной персоны.

Причина во влиянии Макея на процессы. Этого человека называли "куратором" или "лидером" одной из группировок в окружении Лукашенко. Способной на достаточно разумные комбинации. В конце концов, когда Макей пришёл из АП в МИД, это воспринимали как закручивание гаек. Вместо этого было 2 этапа небезуспешных попыток навязать контакты с Западом (2007-2010 и 2015-19), но, с другой стороны, и те же два этапа зашквара на европейском и американском направлении (оба после президентских выборов).

С точки зрения внутренней политики — один из немногих, которые пытались отстроить собственную сеть, которая включала не только бизнес, но и те же НПО. Естественно, активно подтягивал в руководство своих земляков и тех, кому доверял. И, что важно, он был одним из тех, кого воспринимали как возможного собеседника как на Западе, так и на Востоке (имею в виду чуть дальше, чем РФ).

Бывший руководитель МИД был сторонником идеи игры на разнице интересов государств, влияющих на Беларусь. Касаемо войны в Украине, это один из беларуских политиков, который мог видеть негатив от того, что беларуские власти вязнут на российской орбите как мухи в навозе. В конце концов в позитивных сигналах из КНР и Турции последних пары месяцев заслуга именно МИД, а не ОП или уж тем более, группы беларуских силовиков в окружении Лукашенко.

Кстати, Макея рассматривали как одного из возможных преемников Лукашенко.

Теперь важно что будет после. В частности:

1. Сохранится ли условная группа Макея. Это мы увидим по серии кадровых назначений декабря 2022-февраля 2023 годов. Важно, поскольку данная группа — одна из 5 ключевых,которые имеют возможность влиять на политику.

2. Преемник в МИД. Очень важное назначение, которое, исходя из острейшего дефицита кадров в окружении Лукашенко будет проходить по принципу "назначаем умного или верного". Потому что для слова "и" слишком мало кандидатов — таких могу назвать не более пяти (кто может потянуть МИД) и все они завязаны на важные направления (то есть при должностях).

От этих двух факторов зависит то, будет ли руководство Беларуси способно к контактам с ЕС и США. А так же к попыткам усиления китайского и турецкого векторов. Тем более что независимо от имени, МИД РФ попытается существенно усилить своё влияние на беларуское ведомство, используя механизм совместных коллегий, который, увы, реально работает последние 2 года.

Второе: баланс сил в окружении Лукашенко. Там и так чрезвычайно усилились силовики, которые подгребли под себя как минимум 2 группы (из которых одна сильна). Группа Макея и часть экономического блока были способны решать задачи игры в послабления, но это 2 из 5 групп, учитывая личный животный страх потерять власть самого Лукашенко. Если группа сохраняется после смерти её "лидера", то баланс более-менее сохраняется. Если нет — ухудшается в сторону ещё большей дикости и тупости. А так же с хорошим шансом для русских усилить влияние.

Внешнее поле. Тут наиболее интересно. Следить стоит, в первую очередь, за турецким, китайским направлениями. Иранское (как потенциально денежное) не так зависит от МИД — это уже в вотчине Головченко (премьер-министр РБ Роман Головченко, — ред.). А вот консультации на западе — важно. Важно кто и с кем. Ещё раз. Если будет более менее адекватная персона, часть европейских политиков могут по крайней мере попробовать поговорить. Против будут русские (им это зачем) и окружение Тихановской (они гарантируют себе существование при окончательном исчезновении фактора МИД). Но тут вопрос в политической целесообразности.

Если назначенец будет из числа "верных" а не "умных", то попытки поговорить гарантированно закончатся ещё большим зашкваром. Если умным — разговор будет идти о поствойне (точнее её финале) и беларуской проблеме следующего электорального цикла.

Пока что как-то так. Больше ясности внесут ближайшие пару недель.

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#Беларусь #Блог #Владимир Макей