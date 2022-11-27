Умер не своей смертью? Какие слухи ходят вокруг кончины главы МИД Беларуси

Умершего дипломата называли одним из немногих вероятных преемников лукашенко

Внезапная смерть белорусского министра иностранных дел Владимира Макея наделала немало шума в дипломатических и политических кругах. Глава МИД Беларуси настолько неожиданно ушел из жизни, что даже начали появляться слухи о вероятном отравлении. Вполне вероятно, что в этом деле не обошлось без "российского следа", благодаря чему хотели диктатору александру лукашенко хотели сделать определенный намек.

По крайней мере, как передает "Телеграф", такую версию не отрицают советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко и российский юрист Марк Фейгин. В подтверждении такой версии якобы приводят тот факт, что Владимир Макей не находился под острым влиянием российской политики и, к тому же, был главным коммуникатором с западными странами.

"Ходят слухи, что его могли отравить, — отметил Геращенко. — Макея называли возможным преемником лукашенко. Он был одним из немногих, кто не находился под российским влиянием".

Советник украинского министра говорит, что вполне вероятно, таким образом Кремль мог сделать намек лукашенко, мол, никто не вечен. Поддерживает эту версию и Майк Фейгин, который уверен, что Макей, по сути, погиб вместо лукашенко. При этом юрист отмечает, что глава МИД был очень близок с белорусским диктатором, ведь занимался в политике весьма конфиденциальными темами.

"Вероятно, он был определенным коммуникатором, который действительно произносил интересный сценарий для лукашенко под условиями Запада по неучастию в операции с Севера по Украине. Могло ли такое быть? Я этого не исключаю, — отмечает Майк Фейгин. — Значит ли, что Москва была заинтересована в устранении такого доверенного лица Лукашенко, чтобы он просто исчез? Знаете, мы всякое видели, ничему не удивимся".

Согласно предположениям Фейгина, Макей мог быть отравлен с помощью химвеществ, но чтобы подтвердить данную теорию, понадобились бы вскрытие и экспертиза. Вероятней всего, даже если они будут проведены, их результаты оставят "за кадром". При этом не исключается, что Макея могли убрать и по инициативе самого лукашенко — если бы тот внезапно узнал о подчиненном что-то не самое приятное.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение эксперта "Украинского института будущего" Игара Тышкевича, который рассуждал, чем смерть Владимира Макея обернется для Беларуси и ее ближайших соседей.