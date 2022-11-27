Помер не своєю смертю? Які чутки ходять навколо загибелі глави МЗС Білорусі

Померлого дипломата називали одним із небагатьох ймовірних наступників лукашенка

Раптова смерть білоруського міністра закордонних справ Володимира Макея наробила чимало галасу у дипломатичних та політичних колах. Глава МЗС Білорусі настільки несподівано пішов із життя, що навіть почали з’являтися чутки про ймовірне отруєння. Цілком ймовірно, що в цій справі не обійшлося без "російського сліду", завдяки чому диктатору олександру лукашенку хотіли зробити певний натяк.

Принаймні, як повідомляє "Телеграф", таку версію не заперечують радник керівника МВС України Антон Геращенко та російський юрист Марк Фейгін. На підтвердження такої версії нібито наводять той факт, що Володимир Макей не перебував під гострим впливом російської політики і, до того ж, був головним комунікатором із західними країнами.

"Ходять чутки, що його могли отруїти, — зазначив Геращенко. — Макея називали можливим наступником лукашенка. Він був одним із небагатьох, хто не перебував під російським впливом".

Радник українського міністра каже, що цілком імовірно, що таким чином Кремль міг зробити натяк лукашенку, мовляв, ніхто не вічний. Підтримує цю версію і Майк Фейгін, який переконаний, що Макей, по суті, загинув замість лукашенка. При цьому юрист зазначає, що глава МЗС був дуже близьким із білоруським диктатором, адже займався в політиці вельми конфіденційними темами.

"Ймовірно, він був певним комунікатором, який справді вимовляв цікавий сценарій для лукашенка під умовами Заходу щодо неучасті в операції з Півночі по Україні. Чи могло таке бути? Я цього не виключаю, — зазначає Майк Фейгін. — и означає, що Москва була зацікавлена в усуненні такої довіреної особи лукашенка, щоб він просто зник? Знаєте, ми всяке бачили, нічому не здивуємось".

Згідно з припущеннями Фейгіна, Макей міг бути отруєний за допомогою хімречовин, але щоб підтвердити цю теорію, знадобилися б розтин та експертиза. Найімовірніше, навіть якщо їх буде проведено, їх результати залишать "за кадром". При цьому не виключається, що Макея могли прибрати і з ініціативи самого лукашенка — якби той раптово дізнався про підлегле щось найприємніше.

Раніше "Телеграф" публікував думку експерта "Українського інституту майбутнього" Ігора Тишкевича, який міркував, чим смерть Володимира Макея обернеться для Білорусі та її найближчих сусідів.