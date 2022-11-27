"Мы же видим всю Украину": лукашенко нагло высказался насчет взрыва в Польше

Белорусский диктатор продолжает играть на стороне Кремля

Пока в Польше продолжается детальное расследование инцидента с падением ракеты в приграничном районе, непризнанный президент Беларуси александр лукашенко решил подлить масла в огонь. Он заявил, что взорвавшийся на польской территории снаряд не мог быть российским, ведь в эти минуты ничего выпущенного армией-агрессором "у границ не летало".

Об этом сообщают росСМИ, передает "Телеграф". Добавим, что лукашенко придерживается точки зрения, по которой ракета, убившая нескольких поляков, принадлежала украинской системе ПВО. Политик подчеркнул, что сообщениями о якобы принадлежности снаряда армии рф украинское правительство лишь пытается "совершить эскалацию".

лукашенко утверждает, что белорусские специалисты отслеживают ситуацию в Украине, а поэтому он точно уверен, что россия не выпускала ракет в сторону польского государства.

"Имейте в виду: в этот момент, во время этой стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало, — отметил он. — Это же у наших границ. Мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе".

В целом войну, развязанную россией против Украины, лукашенко назвал "заварухой", добавив, что украинский президент Владимир Зеленский якобы заинтересован, чтобы усугубить ситуацию еще больше.

Напомним, что первые заявления насчет украинского происхождения упавшей в Польше ракеты С-300 сделал президент Анджей Дуда. В Польше заявили, что имеют данные, подтверждающие этот факт, и уже предоставили их США и НАТО. Официальное расследование все еще продолжается, но в Украине уверенны — ответственность за случившееся должна нести рф.

Добавим, что президент Зеленский очень хотел, чтобы к расследованию допустили и украинских экспертов. Однако 21 ноября стало известно, что польская прокуратура не позволила представителям Украины присоединиться к процессу.