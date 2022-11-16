Зеленский сделал заявление насчет ракеты в Польше: "Хочу, чтобы мы были справедливыми"
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Глава государства отмечает, что получил доклады от военных и доверяет их выводам
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с ракетой, которая упала на территории Польши и привела к гибели двух человек. По его словам, он убежден, что ракета была не украинской, как и ракетный удар.
Как рассказал глава государства в эфире марафона единых новостей, он убежден, что украинские эксперты будут принимать участие в расследовании происшествия.
"Я хочу, чтобы мы были справедливыми и если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть", — отметил Зеленский.
По его словам, после падения ракеты на территории Польши он заслушал доклады от руководства ВСУ и Воздушных сил относительно инцидента и "не может им не доверять".
Президент подчеркнул, что Украину надо допустить к месту катастрофы и включить в состав следовательской группы.
Как сообщалось ранее, после падения ракеты польский президент Анджей Дуда провел телефонный разговор с союзниками, включая Зеленского. На фоне этого МИД страны вызвал российского после для объяснения инцидента.
Кроме того, правительство Польши подняло вопрос о проведении консультаций с НАТО из-за возникновения угрозы.
На следующий день Дуда заявил, что в Польше не видят доказательств о том, что ракета действительно российская и не стал исключать, что это упавшая ракета ПВО.