"Ми ж бачимо всю Україну": лукашенко нахабно висловився щодо вибуху у Польщі

Білоруський диктатор продовжує грати на боці Кремля

Поки в Польщі продовжується детальне розслідування інциденту з падінням ракети в прикордонному районі, невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко вирішив підлити олії у вогонь. Він заявив, що снаряд, який вибухнув на польській території, не міг бути російським, адже в ці хвилини нічого випущеного армією-агресором "біля кордонів не літало".

Про це повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф". Додамо, що лукашенко дотримується точки зору, згідно з якою ракета, котра вбила кількох поляків, належала українській системі ППО. Політик підкреслив, що повідомленнями про нібито приналежність снаряда армії рф український уряд лише намагається "створити ескалацію".

лукашенко стверджує, що білоруські фахівці відслідковують ситуацію в Україні, а тому він певен, що росія не випускала ракет у бік польської держави.

"Майте на увазі: у цей момент, під час цієї стрілянини С-300, у повітрі в ці хвилини нічого російського не літало, — зазначив він. — Це ж біля наших кордонів. Ми ж бачимо всю Україну. Ми маємо достатньо сил і засобів. Ми бачимо, що коїться у повітрі".

Загалом війну, розв’язану росією проти України, Лукашенко назвав "заварухою", додавши, що український президент Володимир Зеленський нібито зацікавлений, щоб ускладнити ситуацію ще більше.

Нагадаємо, що перші заяви щодо українського походження ракети С-300, що впала в Польщі, зробив президент Анджей Дуда. У Польщі заявили, що мають дані, котрі підтверджують цей факт, і вже надали їх США та НАТО. Офіційне розслідування все ще триває, але в Україні переконані — відповідальність за те інцидент повинна нести рф.

Додамо, що президент Зеленський дуже хотів, щоб до розслідування допустили і українських експертів. Однак 21 листопада стало відомо, що польська прокуратура не дозволила представникам України приєднатися до процесу.