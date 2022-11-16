Чия ракета впала у Польщі: у Зеленського відреагували на розмови

Усю відповідальність за те, що відбувається на війні, повинен нести виключно кремлівський режим, який віддає накази про ракетні удари.

Падіння ракети в Польщі, що спричинило загибель двох місцевих жителів, продовжує хвилювати уми людей по всьому світу. Попри позицію більшості іноземних медіа щодо того, що снаряд, який вибухнув на території країни НАТО, є російським, офіційне розслідування ще триває. Однак незалежно від його підсумків радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що логіки слід дотримуватися лише однієї — винуватцем трагедії є росія, яка розв’язала у ХХІ столітті війну проти України.

Про це чиновник заявив в ексклюзивному коментарі кореспонденту "Телеграфу". Подоляк наголосив, що ніяк інакше ситуацію з ракетами пояснювати не можна. Адже це саме рф регулярно обстрілює територію України крилатими ракетами, перетворивши східну частину Європи "на непередбачуване поле бою".

"Умисел, засоби виконання, ризики, ескалація — все це тільки росія, — пояснює Михайло Подоляк. — І тут не може бути жодних інших пояснень будь-яким ексцесам з ракетами. Тому коли країна-агресор завдає навмисного масованого ракетного удару по всій території великої країни на європейському континенті своєю застарілою радянською зброєю (ракети класу Х), трагедія рано чи пізно відбувається і на територіях інших держав”.

Радник Андрія Єрмака також нагадав, що російські ракети або їх уламки не раз падали в прикордонних зонах. І йдеться не лише про російські області — наприклад, Білгородську, а й інші держави. Так, наприкінці жовтня частини російського снаряду впали на території Молдови.

"Не бачу жодного сенсу уникати цієї простої логіки — тільки росія своїми ракетними атаками винна в погрозах та ексцесах в інших країнах", — резюмував Подоляк.

Зазначимо, що раніше з’явилася реакція президента США Джозефа Байдена на інцидент із ракетою у Польщі. Він зазначив, що розслідування ще ведеться, але дуже малоймовірним є той факт, щоб ракету запустили з території рф.

При цьому експерти, які аналізували уламки снаряда за наявними знімками, впевнені — це справді російська ракета. Озвучується навіть можлива марка зброї.